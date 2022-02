FC Bayern : Neue Heimat Serbien: Nemanja Motika verlässt den FC Bayern

Die überzeugende Saison, die Nemanja Motika für den FC Bayern in der Regionalliga spielt, hat ihn nun in ein Erstligateam gebracht. Roter Stern Belgrad gibt die Verpflichtung des Youngsters bekannt.

Die Vereinsfarben sind dieselben, nur die Rückennummern und der Klub haben sich geändert. Nemanja Motika verlässt den FC Bayern mit sofortiger Wirkung und heuert in Serbien beim dortigen Topklub Roter Stern Belgrad. Die involvierten Klubs haben den Transfer offiziell bestätigt.

Gemeinsam mit seinem ein Jahr jüngeren Bruder Nikola Motika, der ebenfalls erst vor wenigen Tagen einen Vertrag in Belgrad unterschrieb, dürfte sich Nemanja schnell an die neuen Gegebenheiten gewöhnen. Vereinfachen wird die Situation, dass die Motika-Brüder zwar in Berlin geboren sind, aber über serbische Wurzeln verfügen. Über die Gepflogenheiten sind sie also bestens informiert.