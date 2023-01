Neuer Bayern-Keeper? Das sagen Matthijs de Ligt und Joshua Kimmich

"Wir haben mit Sven als Nummer eins gespielt. Wir alle vertrauen ihm", sagt Mittelfeld-Chef Joshua Kimmich zur Situation zwischen den Pfosten. Ulreich habe immer herausragende Leistungen gezeigt. "Es ist aber keine Frage, dass wir noch einen Torhüter brauchen."

Manuel Neuer wird aufgrund eines Unterschenkelbruchs in der aktuellen Saison nicht mehr auf den Rasen zurückkehren. Hasan Salihamidzic und Co. haben den Transfermarkt genau im Blick. Der Plan: Alexander Nübel sollte von seiner Leih-Station beim AS Monaco zurückkommen, lehnte aber dankend ab.

Yann Sommer (34) gilt jetzt als Favorit der Bayern-Bosse für einen Winter-Wechsel, Borussia Mönchengladbach blockt bisher allerdings ab. Weitere Namen, die in der Gerüchteküche mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht wurden: Dominik Livakovic, Bono, Keylor Navas, David de Gea.