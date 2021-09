FC Bayern : Neuer Bayern-Vertrag? Serge Gnabry hat keine Eile

"Ich fühle mich sehr wohl beim FC Bayern, aber ich habe noch ein bisschen Zeit in meinem Vertrag", sagte der deutsche Nationalspieler gegenüber Sport1. Er wolle schauen, was in Zukunft passiere. Sein Vertrag ist noch bis 2023 gültig.

Nach Informationen von Sport1 hat es mit Gnabry einen " losen Austausch" über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit gegeben. Die Zukunft des ehemaligen Arsenal-Stürmers sei aber komplett offen.