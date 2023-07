Der Fall Alexander Nübel: Hoeneß wählt deutliche Worte

Auch der FC Bayern will seinem Spieler keine Steine in den Weg legen, wie Ehrenpräsident Uli Hoeneß gegenüber der Sport1 zugab: "Wir haben seine Entscheidung akzeptiert. Wenn er einen Verein findet, kann er gehen." Deutlichere Worte kann man kaum wählen.

Nun steht für Nübel ein dauerhafter Abschied vom FC Bayern im Raum: Nach zwei Jahren auf Leihbasis in Frankreich beim AS Monaco will der 26-Jährige nicht wieder zurück auf die Bayern-Bank, sondern zu einem Verein, bei dem er als Stammtorhüter gesetzt ist.

Als Nachfolger von Manuel Neuer auserkoren und vom FC Schalke 04 verpflichtet, hatte Nübel große Hoffnungen in die Fußstapfen des Kapitäns des FC Bayern zu treten und diesen in absehbarer Zukunft abzulösen. Aber auch drei Jahre später ist von dieser Ablösung nichts zu sehen. Manuel Neuer wird auch zur kommenden Saison, trotz Unterschenkelbruch im vergangenen Winter, wieder die Nummer 1 im Kasten der Bayern sein.

Als diese in der ersten Bayern-Saison für Nübel ausblieben, ging er den Umweg über AS Monaco. Im Fürstentum zeigte der Ex-Schalker gute Leistungen, seine Auftritte waren aber wohl nicht herausragend genug, um bei den Bayern-Verantwortlichen ein Umdenken anzuregen.

Stuttgart und Leeds interessiert

Nübel bieten sich durchaus Alternativen. Vor allem der VFB Stuttgart ist interessiert. Am Rande eines Testspiels machte Sportdirektor Fabian Wohlgemuth das Interesse offiziell, jedoch sagte er auch, dass der Verein mit vielen Spielern und Beratern Gespräche führe: "Ja, wir sind in Gesprächen." Allerdings führe man "mehr Gespräche als am Ende Verträge unterschrieben werden." Neben dem Tabellen-16. der letztjährigen Bundesliga-Saison ist auch Premier League-Absteiger Leeds United an Nübel interessiert.

Laut seinem Berater würde der 26-Jährige einen Transfer zu einem Verein, der in der Champions League spielt, bevorzugen, jedoch sind Anfragen aus diesem Regal bisher nicht beim FC Bayern eingegangen. Nach aktuellem Stand scheint der VFB Stuttgart der heißeste Anwärter auf die Dienste des Torhüters des FC Bayern zu sein.

