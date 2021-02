FC Bayern : Neuer Rechtsverteidiger: FC Bayern geht auf der Insel auf die Jagd

In ihrer Printausgabe am Mittwoch widmete sich die SPORT BILD vorwiegend der Linksverteidiger-Position. Für diese soll der FC Bayern mit Borna Sosa (23/VfB Stuttgart) und Marco Friedl (22/Werder Bremen) zwei Bundesliga-Stars auf seiner Einkaufsliste notiert haben.

Doch auch auf der gegenüberliegenden Seite scheinen die Münchner Planer Bedarf zu sehen. Für das rechte Segment der Abwehrkette holte der Triple-Sieger im Sommer überraschend Bouna Sarr, der für acht Millionen Euro Fixablöse von Olympique Marseille gekommen war.

Zu einer wirklich ernstzunehmenden Alternative für die Rechtsverteidiger-Position hat sich der 29-Jährige, der sich eigentlich für die EM-Teilnahme mit der französischen Nationalmannschaft empfehlen wollte, allerdings nicht aufgeschwungen. Lediglich 600 Minuten bekam Sarr in allen Wettbewerben.

Bayern-Reporter Christian Falk bringt mit Max Aarons einen neuen Transferkandidaten für rechts hinten mit dem FC Bayern in Verbindung, der so neu gar nicht ist. Der 21-Jährige war im vorigen Sommer nach dem Premier-League-Abstieg mit Norwich City eine der am heißesten gehandelten Aktien auf dem Transfermarkt.