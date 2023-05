Neuer Sechser: Holland-Star im Blickfeld des FC Bayern

Thomas Tuchel wünscht sich einen neuen Sechser beim FC Bayern. Der Blick soll dabei auch in die benachbarte Niederlande gehen.

Alvarez bringt Vielseitigkeit mit, kann nicht nur als Sechser agieren, sondern ist auch in der Innenverteidigung einsetzbar. Die Spezialität des WM-Teilnehmers ist das Erobern von Bällen. Zudem verfügt Alvarez über eine gute Antizipation und Lesefähigkeit des Spiels. Die von Tuchel geforderte physische Präsenz fällt hier allerdings weg.

In jüngster Zeit konkretisierten sich die Transferwünsche des FC Bayern, woran die Neuanstellung von Thomas Tuchel natürlich ihren Anteil hatte. Der Münchner Übungsleiter fordert bei seinen Bossen unter anderem einen neuen defensiven Mittelfeldspieler, Typ "Rambo".

Thomas Tuchel will einen neuen Sechser - Foto: Mitchell Gunn / Dreamstime.com

FC Bayern: Edson Alvarez würde massig Erfahrung mitbringen

Erfahrung würde er trotz seines verhältnismäßig jungen Alters in jedem Fall mitbringen. Mit Ajax wurde er zweimal Meister und holte mit seinem vormaligen Klub CF America drei Titel in einer Saison. Zudem gewann Alvarez mit Mexiko 2019 den Gold Cup, nahm an zwei Weltmeisterschaften teil und kommt bereits auf 62 Einsätze für sein Heimatland.

Ein konkretes Interesse aus München liegt damit aber (noch) nicht vor. Alvarez scheint einer von unzähligen Kandidaten, die in den kommenden Wochen sehr wahrscheinlich durch die Gerüchteküche gejagt werden. Chelseas Mateo Kovacic, Fulhams Joao Palhinha und Manchester Uniteds Casemiro sind bereits auf das Karussell gesetzt worden.

Ab der nächsten Woche, so bestätigte es Trainer Tuchel, werde er gemeinsam mit der sportlichen Leitung um Vorstand Hasan Salihamidzic die Kaderplanung für die kommende Saison vorantreiben. Oberste Priorität genießt zunächst die Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers.

Verwendete Quellen

Sport Bild