60 Millionen: Neuer Sechser-Kandidat beim FC Bayern

Der FC Bayern benötigt zwingend einen neuen Mittelfeldspieler – zumindest, wenn es nach Thomas Tuchel (50) geht. Der Bayern-Coach wünscht sich eine "Holding Six". Zur langen Kandidatenliste soll die FCB-Bosse nun einen weiteren Spieler hinzugefügt haben.

Im Sommer war für jeden ersichtlich, dass Thomas Tuchel einen Wunsch hatte: Er wollte einen defensiven Mittelfeldspieler, eine "Holding Six" verpflichten. Die Chefriege des FC Bayern wollte seinem Trainer diesen Wunsch auch erfüllen, war letztlich aber zu spät dran.

Erst am Deadline-Day bemühte man sich intensiv um Joao Palhinha (28) vom FC Fulham. Zwar war der Portugiese bereits in München und posierte im Bayern-Trikot, doch Fulham fand auf die Schnelle keinen Ersatz, so dass er blieb und wenig später sogar seinen Vertrag verlängerte.

Kommt Zubimendi als Sechser-Lösung?

Daher scheint klar, dass der deutsche Rekordmeister im Winter nachlegen wird, weshalb die Bosse um Sportdirektor Christoph Freund (46) fleißig den Transfermarkt beobachten. Dabei soll es nun ein weiterer Spieler auf die lange Kandidatenliste der Münchener geschafft haben.