Neuer Stürmer des FC Bayern? Thomas Tuchel bricht in Causa Victor Osimhen sein Schweigen

Das Interesse des FC Bayern an Victor Osimhen soll ziemlich konkret sein. Nun äußert sich auch der zuständige Trainer Thomas Tuchel erstmals zu den seit einigen Wochen kursierenden Mutmaßungen.

Dass Victor Osimhen eine herausragende Saison in Diensten des SSC Neapel spielt, braucht inzwischen nicht mehr im Detail erwähnt werden. Und dass der FC Bayern für die kommende Saison einen neuen Stürmerstar sucht, ebenfalls nicht.

"Ich habe eine Meinung dazu", antwortete Tuchel während der Pressekonferenz vor dem Heimspiel in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr) auf Nachfrage zur Personalie Osimhen. Detailliert ausarbeiten wollte der Münchner Übungsleiter seine gewählten Worte aber nicht.

Stattdessen stellte Tuchel gleich mehrere Fragen: "Wenn ich die jetzt sage, dann fragt mein Kollege: 'Wie kommt er dazu?' In Italien kommt das dann anders an und mein Kollege in Neapel sagt dann völlig zu Recht: 'Warum hält der Thomas nicht seine Klappe? Hat der nicht genug zu tun mit Hoffenheim und ManCity?' Deshalb sage ich nichts dazu."