Neuer Stürmer taucht auf Radar des FC Bayern auf

Der FC Bayern könnte im Sommer 2023 nachholen, was er in diesem verpasst hat: einen Ersatz für Robert Lewandowski verpflichten. Unzählige Namen sind für diesen Job bereits gehandelt worden, einer aber ist neu.

Harry Kane soll sich bisher in der Pole Position für den vakanten Neuner-Posten beim FC Bayern befinden. Im Münchner Dunstkreis gibt es aber viele weitere Stürmer von anderen Klubs, die mit dem deutschen Rekordmeister verbunden werden.

Jonathan David ist so einer. Der 22-Jährige will Sky zufolge den nächsten Schritt machen und dürfte den OSC Lille daher verlassen. David kommt in der laufenden Saison der Ligue 1 auf starke neun Tore und zwei Vorlagen in elf Spielen. Für die kanadische Nationalmannschaft erzielte er 20 Tore in 30 Auftritten.

In Kanada könnte auch der größte Münchner Trumpf liegen. Alphonso Davies ist sehr gut mit David befreundet und könnte seinen Nationalmannschaftskollegen ein paar Hinweise pro FCB mit auf den Weg geben.