Neuer Torhüter des FC Bayern: Plötzlich taucht ein Bundesliga-Name auf

Der FC Bayern will einen neuen Tormann unter Vertrag nehmen. Seit Wochen stellt sich nur die Frage, wer der geeignetste Kandidat ist. In die inzwischen unfassbar lange Reihe fügt sich nun auch ein Schnapper aus der Bundesliga ein.

Yann Sommer schließt sich wohl Inter Mailand an, der VfB Stuttgart wirbt intensiv um Alexander Nübel – und das Comeback von Manuel Neuer verzögert sich noch eine Weile. Der FC Bayern ist angehalten, einen neuen Torhüter unter Vertrag zu nehmen.

Oliver Baumann: Nicht nur der FC Bayern macht sich schlau

Der FC Sevilla und der OGC Nizza sollen ebenfalls Gedankenspiele um die Führungskraft aus Hoffenheim anstellen. Mehr als Erkundigungen waren bisher aber von keinem der genannten Klubs eingeholt worden.

Baumann kann auf einen reichhaltigen Erfahrungsschatz zurückgreifen, kommt bereits auf über 400 Spiele in der Bundesliga sowie Einsätze in der Champions League und der Europa League. Baumanns Vertrag in Hoffenheim läuft noch bis 2024.

