Neuer Vertrag beim FC Bayern: Thomas Müller braucht langen Atem

Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Alphonso Davies – mit diesem Trio verhandelt der FC Bayern momentan über eine Vertragsverlängerung. Laut dem kicker ist zumindest mit Thomas Müller und seinem Team demnächst kein Austausch geplant.

Zunächst soll die Vertragslage bei Hernandez und Pavard, deren Papiere 2024 auslaufen, geklärt werden, bevor Müllers weitere Laufbahn an der Säbener Straße in Augenschein genommen wird. Der Ur-Bayer muss sich bis dahin also in Geduld üben.

Der 33-Jährige muss zudem erst mal verarbeiten, dass er in der anstehenden Länderspielpause nicht zur deutschen Nationalmannschaft gehören wird. "Persönlich will ich die Länderspielpause nutzen, um mich optimal auf die anstehenden Aufgaben beim FC Bayern vorzubereiten", legt Müller den Fokus.

Jüngst hatte die Sport Bild darüber gemutmaßt, ob es vielleicht sogar die vorletzte Müller-Saison bei seinem Herzensklub sein könnte. Demnach sind schon einige Streamingdienste vorstellig geworden, die ihn während seiner potenziellen Abschiedstournee 2023/24 begleiten wollen.

