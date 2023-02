Neuer Vertrag für Jamal Musiala: Gefährdet Nagelsmann die Pläne des FC Bayern?

Jamal Musiala hat in der ersten Saisonhälfte 22 Scorerpunkte für die Bayern gesammelt, gemeinsam mit Eric Maxim Choupo-Moting ist er wettbewerbsübergreifend Top-Torjäger des Rekordmeisters, beide netzten zwölfmal ein.

Bei der Weltmeisterschaft war der junge Edeltechniker zudem einer der Lichtblicke beim blamablen Aus der deutschen Nationalmannschaft in der Vorrunde. Der 19-Jährige konnte seinen Marktwert in den vergangenen Monaten laut Transfermarkt.de auf 100 Millionen Euro steigern.

Kein Wunder, dass der FC Bayern den noch bis 2026 datierten Vertrag mit dem gebürtigen Stuttgarter am liebsten so schnell wie möglich langfristig verlängern will. Gefährdet Julian Nagelsmann (35) die Pläne des Rekordmeisters? Die Sport Bild berichtet zumindest, dass das Verhältnis zwischen Trainer und Offensivakteur "nicht ganz einfach" sei.