FC Bayern : Nicht mehr unumstritten: Salihamidzic unter Beobachtung

Vorstandschef Oliver Kahn betitelte den aktuellen Kader des FC Bayern München kürzlich als "exzellent". Für viele Kritiker der Versuch vom zu dünn besetzten Team abzulenken. Konträr zu diesen Aussagen soll der Macher dieser Mannschaft, Hasan Salihamidzic, intern in Frage gestellt werden.

Wie The Athletic erfahren hat, wird das Eis für den Sportvorstand der Münchener immer dünner. Präsident Herbert Hainer bilanziert gemeinsam mit Oliver Kahn die bisherigen Transfers von Salihamidzic und schaut sich darüber hinaus an, welche Spielerwechsel in diesem Sommer beim deutschen Rekordmeister auf dem Programm stehen.

Brazzo genoss bei den Klubbossen seit seinem Amtsantritt im Jahr 2017 großes Vertrauen durch seine enge Verbindung zu Uli Hoeneß. Als er ein Jahr später den viel umworbenen Alphonso Davies für die Bayern an Land ziehen konnte, schien sein Aufstieg vorprogrammiert.

In den letzten zwei Sommern machte der 44-Jährige jedoch keine gute Figur. 2019 bezahlte er 80 Mio. Euro für Lucas Hernandez, der bislang mehr durch Abwesenheit glänzte.