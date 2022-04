FC Bayern : "Nicht so viel Ahnung": Bayern-Coach Nagelsmann kassiert Kritik

Wenn Nagelsmann als Verantwortlicher hätte entscheiden müssen, Protest gegen eine Spielwertung einlegen zu müssen, " hätte er auch so agieren müssen", sagte der ehemalige Manager von Stuttgart, Schalke und dem 1. FC Köln bei Sky. "Das ist aber nicht sein Bereich und da sollte er sich raushalten, weil er vielleicht nicht so viel Ahnung davon hat."

Nagelsmann hatte den Einspruch der Breisgauer gegen das 1:4 am Dienstag kritisiert und erklärt, er könne diesen nicht verstehen. Schließlich hätte der SC Freiburg in den wenigen Sekunden, in denen ein Mann zu viel auf dem Feld war, "nicht zwei Tore machen können."