Bundesliga Nicht zu (s)toppen: Bayern mit bestem Saisonstart aller Zeiten

Der FC Bayern verlor in diesem Sommer mit Robert Lewandowski (34) seine verlässliche Tormaschine. Fans und Kritiker spekulierten deshalb auf einen Qualitätsverlust in der Offensive. Das Team straft derzeit aber alle Zweifler Lügen und legt einen sensationellen Start in die Saison hin.

Beim gestrigen 7:0-Kantersieg über den VfL Bochum bescherten die Münchener den Gastgebern nicht nur die höchste Bundesligaheimniederlage ihrer Vereinshistorie. Wie das Analyse-Unternehmen Opta festhält, sind die Bayern mit drei Siegen aus den ersten drei Ligapartien und einem Torverhältnis von 15:1 außerdem so gut in die neue Spielzeit gestartet, wie kein anderer Klub vor ihnen.

Dieser letzte Funken erlosch mit dem 7:0 in Bochum wohl endgültig. Die Jungs von Julian Nagelsmann (35) legen momentan eine unglaubliche Spielfreude an den Tag. Neuzugang und Lewandowski-Ersatz Sadio Mane (30) hätte mit sechs Scorerpunkte (3 Tore, 3 Assists) zudem keine besseren Start erwischen können. Selbst Spieler, die zuletzt außen vor waren, wie Leroy Sane (26) oder Matthijs de Ligt (23), überzeugten in Bochum von Anfang an.