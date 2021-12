FC Bayern : "Nichts sehnlicher": Julian Nagelsmann wünscht sich Verlängerung mit Serge Gnabry

Es gab selten einen Man of the Match, der sich so deutlich herauszeichnete wie Serge Gnabry. Beim 5:0 des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart führte der Offensivstar seine Mannschaft mit einem Dreierpack und zwei Vorlagen im Alleingang zur Herbstmeisterschaft.

Gibt es als Belohnung schon bald einen neuen Vertrag? "Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass er verlängert", machte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann deutlich, was für einen Stellenwert Gnabry genießt. "Aber ich renne jetzt auch nicht jede Woche da hin."