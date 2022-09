FC Bayern Nie wieder Bayern-Bank! Alexander Nübel spricht Klartext

Alexander Nübel musste sich beim FC Bayern 2020/2021 mit dem Job als Ersatz von Manuel Neuer begnügen. Diese Rolle wird der derzeitige Schlussmann des AS Monaco nie wieder einnehmen.

"Das mache ich sicher nicht, das kann ich ausschließen, dass ich mich bei Bayern noch einmal auf die Bank setze", spricht Nübel im Interview mit dem Fachblatt Kicker Klartext. Daher steht fest: Solange Manuel Neuer beim Rekordmeister unter Vertrag steht, kommt Nübel nicht zurück.

Der FC Bayern hatte den mittlerweile 25-Jährigen 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 verpflichtet und ihm regelmäßige Einsätze als Vertreter von Neuer in Aussicht gestellt. Letztendlich kam Nübel allerdings nur auf vier Partien. Er ließ sich in der Folge an den AS Monaco ausleihen.

Im Fürstentum ist der ehemalige U21-Nationalspieler gesetzt. Sein Vertrag läuft noch bis 2023. Nübels Anschlussvertrag in München ist noch zwei Jahre länger gültig. Manuel Neuer steht an der Säbener Straße noch bis 2024 unter Vertrag.