FC Bayern : Niklas Süle: Bayern-Chefetage rechnete mit Wechsel zu Chelsea

Bedarf herrscht bei den Blues durchaus. In Andreas Christensen, Antonio Rüdiger und Cesar Azpilicueta haben gleich drei Abwehr-Hochkaräter auslaufende Verträge. Bisher konnte lediglich mit Thiago Silva verlängert werden.

Wie Bild-Fußballchef Christian Falk berichtet, war man in der Chefetage an der Säbener Straße der Meinung, dass Süle ab der neuen Saison im Trikot des FC Chelsea auflaufen werde.

Gnabry: "Hätte nicht gewusst, was ich angefangen hätte"

Niklas Süle heuerte aber bekanntlich nicht an der Stamford Bridge an. Stattdessen unterschreibt er für vier Jahre bei Borussia Dortmund, wo er in der Zukunft angeblich 8 Millionen Euro brutto Grundgehalt und bis zu 2 Mio. Prämien verdienen soll.