FC Bayern : Niklas Süle: Manuel Neuer hätte sich Verbleib gewünscht

Karl-Heinz Rummenigge, der langjährige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, machte kürzlich deutlich, dass der ablösefreie Abgang von Niklas Süle keine großen Wellen im Klub schlägt. Der scheidende Nationalspieler hätte sich "nie so richtig durchgesetzt auf seiner Position". Kontra bekommt der 66-Jährige jetzt aber vom Kapitän der Münchener.

Für die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge hat Neuer kein Verständnis. "Ich denke, dass man heute sagen kann, dass er sich durchgesetzt hat, dass er klasse Leistungen gezeigt hat. Gerade in dieser Saison und auch davor. Deswegen ist er ein wichtiger Eckpfeiler."

Die Zahlen belegen Neuers Ansicht. Niklas Süle absolvierte alleine in der aktuellen Spielzeit 26 Partien für den deutschen Rekordmeister. Er fiel bislang nur jeweils einmal wegen einer Corona-Infektion und wegen Rückenproblemen aus. In der Rückrunde stand der Innenverteidiger in allen vier Begegnungen über die volle Distanz auf dem Platz.

Im Sommer dürfte es für Sportvorstand Hasan Salihamidzic schwierig werden, einen Spieler des gleichen Formats kostengünstig an die Isar zu locken. Chelseas Antonio Rüdiger und Andreas Christensen werden immer wieder mit den Münchenern in Verbindung gebracht. Gladbachs Matthias Ginter hingegen soll wohl nicht so weit oben auf der Liste der Bayern stehen.