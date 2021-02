FC Bayern : Niklas Süle und Boateng zu Chelsea? Antonio Rüdiger bietet Vermittlerdienste an

Durch die Verpflichtungen von Timo Werner und Kai Havertz erweiterte der FC Chelsea im vorigen Sommer seine "German Connection" um zwei Protagonisten. Antonio Rüdiger klärte seine Nationalmannschaftskollegen über die Gegebenheiten in London auf, und würde das bei Niklas Süle und Jerome Boateng genauso tun.

Antonio Rüdiger dürfte schon an den Transfers von Timo Werner und Kai Havertz einen nicht unerheblichen Anteil gehabt haben. "Ich habe ihnen geholfen und dazu geraten, zum FC Chelsea zu kommen", verrät der DFB-Verteidiger im Interview mit der SPORT BILD. "Deswegen stehe ich immer an ihrer Seite."

Die Blues investierten nach ihrer Transfersperre vor dem Saisonstart knapp 250 Millionen Euro in neues Personal. Ungeachtet der Coronakrise stehen wohl auch in diesem Sommer einige Neuverpflichtungen an, welche die zweistellige Millionengrenze deutlich überschreiten werden.

"Wenn sich der FC Chelsea für einen der drei Spieler als Transferziel entscheiden sollte, würde ich allen für Rückfragen zur Verfügung stehen", bietet Rüdiger seine Dienste als Vermittler noch mal an. Im Zuge dessen poppen die Namen Niklas Süle und Jerome Boateng auf, die beim FC Bayern vor einer ungewissen Zukunft stehen.