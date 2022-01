FC Bayern : Niklas Süle und Corentin Tolisso: Keine schnelle Einigung mit dem FC Bayern

Beim FC Bayern enden nach aktuellem Stand vier Verträge von Spielern, die dem Profikader angehören. Die Beratungen laufen, doch ein schnelles Einigungsverfahren ist vor allem in den Causaen Niklas Süle und Corentin Tolisso nicht zu erwarten.

Niklas Süle liegt schon seit Längerem ein Angebot zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags vor. Für fünf Jahre könnte sich der zentrale Abwehrmann bei Unterschrift an den FC Bayern binden. Die Offerte angenommen hat Süle bisher nicht.

Eine Einigung sei momentan auch nicht in Sicht, schreibt der kicker. Für Süle soll es durchaus Interessenten geben, vor allem in seiner Wunschliga, der Premier League. Angebliche Unternehmungen von Newcastle United, die es in der Vergangenheit gegeben haben soll, konkretisierten sich bisher allerdings nicht.