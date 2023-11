Thomas Müller: Noch keine Bayern-Gespräche - Zahlreiche Klubs lauern

Thomas Müller hat viele Verehrer in Übersee - Foto: / Getty Images

Müller soll sich einen Vereinswechsel durchaus vorstellen können. Auch innerhalb der Bundesliga könnte er die Vereinsfarben wechseln. An ein Karriereende denkt der 126-fache Nationalspieler nicht. "Ich will auf jeden Fall über 2024 hinaus ein Jahr weiterspielen. So ist zumindest mein Plan", erklärt der Superstar.

Manchester United fragte ohne Erfolg an

Vor einem Jahr interessierte sich laut der Sport Bild mit Manchester United einer der ganz großen Vereine für den "Raumdeuter". United-Trainer Erik ten Hag habe den Weilheimer verpflichten wollen. Müller zeigte jedoch kein Interesse.

Sollten die Red Devils erneut anfragen, könnte Müllers Antwort womöglich anders ausfallen. Unter Trainer Thomas Tuchel ist der Routinier in dieser Saison häufig nur Ergänzungsspieler. "Dass es mich ärgert, wenn ich nicht auf dem Platz stehe, ist auch klar", gibt er unumwunden zu.

Allerdings besitze der Rekordmeister in der Offensivabteilung eben "fast ein Überangebot an Qualitätsspielern", daher müsse jeder einmal kürzertreten, zeigt Müller Verständnis für seine überschaubaren Spielanteile.

