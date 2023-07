FC Bayern: Alexander Nübel drückt Manuel Neuer die Daumen

Alexander Nübel heuert beim VfB Stuttgart an - vorerst per Leihe - Foto: / Getty Images

Auch nach drei Jahren ist für Alexander Nübel (26) keine Ablösung von Stammtorhüter Manuel Neuer (37) in Sicht, deswegen verlässt der Torhüter den FC Bayern wieder kurzfristig. Mit seinem Leihwechsel nach Stuttgart will sich der Keeper alle Türen offenhalten.

Die Zukunft des 26-Jährigen ist jedoch offener denn je: Der FC Bayern wird einen ablösefreien Abgang im nächsten Sommer verhindern wollen. Falls sich Nübel mit starken Leistungen ins Blickfeld spielt, könnte er auch eine ernstzunehmende Option für das Tor des FC Bayern werden, vor allem da es bei Stammtorhüter Manuel Neuer noch nicht sicher ist, wie dieser aus seiner langen Verletzungspause von über sechs Monaten zurückkommen und ob er nochmal an frühere sWeltklasse Niveau anknüpfen wird.

Manuel Neuer will wieder die Nummer eins beim FCB werden - Foto: Kostas Koutsaftikis / Shutterstock.com

Da der FC Bayern weiterhin auf Neuer setzt, war es für Nübel wichtig den Verein zu verlassen, um Spielpraxis zu sammeln - wie in den vergangenen zwei Jahren, als er beim AS Monaco ebenfalls leihweise unter Vertrag stand: "Ich habe immer offen darüber gesprochen, dass ich weg möchte. Dass es am Ende eine Leihe geworden ist, ist kein Problem für mich."

Nübel vor offener Zukunft

Beim VFB Stuttgart ist Nübel als Nummer 1 eingeplant. Bei den Schwaben will er sich für höhere Aufgaben empfehlen. Ob der 26-Jährige im Anschluss im Schwabenland bleibt, zurück zum FC Bayern kommt oder bei einem anderen Verein aufschlägt, wird sich im kommenden Jahr zeigen.

Die Bayern werden die Leistungen von Nübel ebenso wie die von Neuer genau analysieren. Sollte Neuer wieder an sein altes Niveau anknüpfen, wird wohl auch im kommenden Jahr für Alexander Nübel kein Platz in der Startelf des FC Bayern sein, was einen dauerhaften Abgang Nübels wahrscheinlich machen würde.

