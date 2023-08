Obacht, FC Bayern: Chelsea will Jamal Musiala sofort zurückholen

Der FC Chelsea hat seine Shoppingtour noch nicht für beendet erklärt, in der Offensive soll bis zum Deadline Day noch nachgelegt werden. Jamal Musiala steht auf der Londoner Liste für einen Transferversuch in letzter Minute.

Wegen eines Muskelfaserrisses im linken, hinteren Oberschenkel muss der FC Bayern vorerst auf Jamal Musiala verzichten. Ein längerfristiger Ausfall, ach nein, auch ein kurzfristiger, schmerzt dem deutschen Rekordmeister aufgrund der Extraklasse des 20-Jährigen immer enorm.

Jamal Musiala fehlt dem FC Bayern, steht aber im Mittelpunkt

Während Musiala also auf dem Platz derzeit nicht für Furore sorgen kann, rumort es in der Gerüchteküche. Das für gewöhnlich gut informierte TheSecretScout schreibt, dass der FC Chelsea Musiala auf der Liste von Angreifern führt, die vor Schließung des Transferfenster an diesem Freitag verpflichtet werden sollen.

Dabei führt Musiala diese ominöse Liste mutmaßlich an, denn Chelsea möchte den Shootingstar gerne in den englischen Fußball zurückholen. Zur Erinnerung: Musiala absolvierte den großen Teil einer fußballerischen Ausbildung im Nachwuchs an der Stamford Bridge, war dort über acht Jahre aktiv, bevor er 2019 in die Jugend der Bayern wechselte.