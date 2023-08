Ohrfeige für die Three Lions? Harry Kane sorgt für Schlagzeilen auf der Insel

Harry Kane wurde am Wochenende als Neuzugang des FC Bayern vorgestellt - Foto: / Getty Images

Harry Kane (30) ist zum Ende der letzten Woche von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselt. Der Brite hat vor, die nächsten vier Jahre mit seiner Familie in München zu leben. Sein viertes Kind könnte bereits in der Landeshauptstadt zur Welt kommen. In England schrillen deshalb die Alarmglocken.