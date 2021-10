FC Bayern : Oliver Kahn beeindruckt von Julian Nagelsmann: "Gedacht, dass er länger braucht"

Sechs Spiele, 16 Punkte in der Bundesliga; zwei Spiele, zwei Siege in der Champions League – Oliver Kahn ist mit dem Start des FC Bayern in die neuen Saison vollauf zufrieden. Anteil daran hat auch der neue Trainer Julian Nagelsmann, der für seine ersten drei Monate an der Säbener Straße positives Feedback bekommt.

"Es ist doch sehr, sehr schnell gegangen, dass man seine Handschrift erkennt. Ich hätte schon geglaubt, dass er etwas länger braucht", fühlte sich Kahn im DAZN-Gespräch darin bestätigt, mit Nagelsmann die richtige Wahl getroffen zu haben. "Aber da sieht man seine Qualität und da sieht man auch, dass er es versteht den Spielern seine Veränderungen näher zu bringen."