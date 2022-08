Bundesliga Oliver Kahn vor Wiedersehen mit Barça: "Das war so klar!"

Der FC Bayern trifft auch in der neuen Gruppenphase der Champions League auf den FC Barcelona. Angesichts des Wechsels von Robert Lewandowski haben die beiden Duelle an Brisanz dazugewonnen. Oliver Kahn hatte da so eine Vorahnung.

Natürlich hatten zumindest die neutralen Fans darauf gehofft, dass der FC Bayern und der FC Barcelona in der neuen Ausgabe der Champions League wieder aufeinandertreffen. Das hat vorrangig mit dem pikanten Wechsel von Robert Lewandowski in die katalanische Metropole zu tun.

"Das war so klar, das war so klar! Natürlich bekommen wir Barcelona in der Gruppe", sagte der bayrische Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn im Anschluss an die Auslosung. Barça ist den Bayern tatsächlich zugelost worden, neben Inter Mailand und Viktoria Pilsen.