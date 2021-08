FC Bayern : Oliver Kahn zu Leroy Sane: Das muss er wegstecken und auch wollen

Kahn erinnert sich in diesem Zusammenhang an seine eigene Karriere. "Wir, die Profis waren und sind, haben das alle schon erlebt", sagt Kahn, der für die Bayern über 600 Pflichtspiele bestritten hat. "Das ist nichts Schönes. Auch mir ist das mal widerfahren, als ich in frühen Jahren nach München gewechselt bin."

Tankt Leroy Sane beim DFB neues Selbstvertrauen?

An der Säbener Straße hoffen sie nun, dass Sane bei der Nationalmannschaft Selbstvertrauen tanken kann. Förderer Hansi Flick hielt trotz bescheidener Auftritte an Sane fest und berief ihn in sein Aufgebot für die Spiele in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein (2. September), Armenien (5. September) und Island (8. September).

Kahn nimmt gleichwohl aber auch den FC Bayern in die Verantwortung. Als Klub sei es die Aufgabe, nun zu schauen, "was wir jetzt tun können, damit Leroy seine Leistung beim FC Bayern bringen will. Es gehören immer zwei dazu – er muss das wollen."