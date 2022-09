Bundesliga Papa von Erling Haaland: "FC Bayern war unsere Nummer 2"

Erling Haaland hatte in diesem Sommer die Qual der Wahl – die komplette europäische Fußballelite warb um die begehrte Unterschrift des Ausnahmestürmers. Letzten Endes bekam Manchester City den Zuschlag. Der FC Bayern war scheinbar eine der interessantesten Optionen.

Das war kurz bevor Haaland seine Entscheidung traf, den BVB in Richtung Manchester zu verlassen. Alf-Inge ist der Vater des Topstars, der sich gemeinsam mit dem inzwischen verstorbenen Berater Mino Raiola um die Interessen seines Filius kümmerte. "Der FC Bayern ist die Nummer 2, Real Madrid ist die Nummer 3 und Paris Saint-Germain ist die Nummer 4", erklärt Alf-Inge Haaland die Wechselrangliste.

Und das Team Haaland erachtete eine langfristige Zukunft beim deutschen Rekordmeister offensichtlich als attraktive Option. "Auf unserer Liste ist City meiner Meinung nach die beste Mannschaft", sagt Alf-Inge Haaland in der Dokumentation "Haaland: The Big Decision".

Im Kosmos des FC Bayern macht sich nach dem durchwachsenen Saisonstart Kritik breit. Kritik daran, dass die sportlichen Entscheidungsträger darauf verzichtet hatten, einen echten Nachfolger für Robert Lewandowski zu verpflichten. Erling Haaland, der vor einigen Wochen noch beim Erzrivalen Borussia Dortmund unter Vertrag stand, war ein ums andere Mal mit einem Wechsel an die Säbener Straße verbunden worden.

Der ehemalige Fußballprofi stellt klar, dass es weitere Interessenten gibt: "Wir haben auch einige englische Mannschaften außer City, die ziemlich gut sind... Liverpool und Chelsea. Außerdem ist da noch Barcelona. Sie sind sozusagen in der gleichen Reihe." Wie gesagt: Diese Aussagen sind einige Wochen vor der endgültigen Zukunftsentscheidung gefallen. Haaland erteilte schließlich Manchester City den Zuschlag, unterschrieb dort bis 2027.

Haaland ist zurzeit dabei, an seine starken Leistungen anzuknüpfen. Der 22 Jahre alte Norweger kommt in der laufenden Saison auf überragende 14 Tore in seinen ersten elf Pflichtspielen für den amtierenden englischen Meister.

