Philipp Lahm rät FC Bayern bei Harry Kane: "Sie müssen zahlen"

Der FC Bayern will im Sommer alle Hebel in Bewegung setzen, um Harry Kane (29) zu verpflichten. Dessen Verein, Tottenham Hotspur, zeigt sich diesbezüglich aber wenig kooperativ. Philipp Lahm schlägt deshalb die einfachste Lösung im Transfer-Dilemma vor.

Obwohl die Verhandlungen derzeit wenig Raum für Optimismus lassen, glaubt Ex-Bayern-Star Lahm weiterhin an einen positiven Ausgang der Gespräche. "Wenn der FC Bayern einen Spieler holen will, bekommt er ihn meistens auch", sagte der ehemalige Außenverteidiger im tz-Interview und plädierte für eine Erhöhung des aktuellen Angebots: "Sie müssen halt dafür Geld zahlen."

Mit ihren bisherigen Vorstößen stießen die Münchner in London bislang auf taube Ohren. Medienberichten zufolge bot der deutsche Rekordmeister für Kane zunächst 70 Millionen Euro plus Boni, um später noch einmal auf 80 Millionen Euro plus Boni zu erhöhen.

Lahm, der seine Karriere vor sechs Jahren beendete, beobachtet das momentane Geschehen derweil voller Vorfreude aus der Ferne. "Es ist eine interessante Transferperiode – nicht nur bei Bayern, sondern auch bei anderen Klubs. Und im August werden wir dann sehen, was passiert ist."