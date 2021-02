FC Bayern : Pierre-Emile Höjbjerg: Das habe ich von Pep Guardiola gelernt

Am Samstag (18.30 Uhr) gastiert Höjbjerg mit Tottenham Hotspur bei Manchester City. Am Hotspur Way arbeitet der inzwischen 25-Jährige seit dieser Saison mit Jose Mourinho zusammen, dessen Stärke es besonders sei, aus seiner Mannschaft "eine Maschine" zu machen, "in der ein Rädchen in das andere greift und jeder für jeden arbeitet" - und er sei "glücklich und stolz, ein Teil dieser Maschine zu sein".

Guardiola wie auch Mourinho charakterisiert Höjbjerg als echte Gewinnertypen, die für den Fußball leben. An beiden Startrainern bewundere er, wie hungrig sie nach ihren Erfolgen noch immer seien. "Beide arbeiten täglich mit unglaublichem Ehrgeiz, total akribisch und detailversessen daran, ihre Teams weiterzuentwickeln", zeigt sich der Spurs-Star vollends begeistert.