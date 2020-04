Gerüchteküche brodelt : FC Bayern plant Sommer-Offerte für Paulo Dybala

Gerücht Paulo Dybala zum FC Bayern: ein Gerücht, das sich seit Jahren ziellos seinen Weg durch die Gerüchteküche bahnt. In Italien flammt jene Spekulation einmal mehr neu auf.

In einem Interview mit der WELT AM SONNTAG kündigte Hasan Salihamidzic für die kommende Saison einen, wortwörtlich, "internationalen Star" an. Hat der Sportdirektor des FC Bayern damit etwa Paulo Dybala gemeint?

Wie die italienische Sporttageszeitung TUTTOSPORT schreibt, wolle der deutsche Rekordmeister im Sommer bei Juventus Turin vorfühlen.

Ein Angebot sei bereits in Arbeit, heißt es. Die italienische Sportzeitschrift fügt allerdings an, dass Juve grundsätzlich nicht an einem Dybala-Abgang interessiert sei.