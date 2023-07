Platzt der Wechsel von Yann Sommer? Inter Mailand verfolgt schon alternativen Plan

Yann Sommer will den FC Bayern verlassen - Foto: / Getty Images

Über eine Woche ist es inzwischen her, als verbreitet wurde, dass Yann Sommer und Inter Mailand alle für einen Wechsel nötigen Details geklärt und in eine Abmachung gegossen hätten. Das Schwierige an der Situation ist die Einigung, welche die Nerazzurri noch mit dem FC Bayern herbeiführen müssen.

Yann Sommer vom FC Bayern weiterhin Inters Priorität

Die gestaltet sich äußerst kompliziert, weshalb in Mailand bereits ein alternativer Plan für die Torhüterposition zurechtgelegt wurde. Laut dem Portal FcInterNews ist Sommer zwar weiterhin die präferierte Lösung. Da der Austausch auf Klubebene aber ins Stocken geraten ist, gibt es inzwischen einen anderen Kandidaten, der in den Fokus rückt.

Die Rede ist von Emil Audero, der Nummer 1 des Serie-A-Absteigers Sampdoria Genua. Der 26-Jährige könnte nach dem bitteren Gang in die italienische Zweitklassigkeit nach einem Vereinswechsel Ausschau halten. Auderos Vertrag ist noch bis 2026 datiert.