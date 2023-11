Pokalblamage: Das ist dem FC Bayern seit über 20 Jahren nicht mehr passiert

Der FC Bayern ist nach der Blamage in Saarbrücken nicht mehr im DFB-Pokal dabei. Seit über 20 Jahren ist ihm nicht mehr ein solches Debakel unterlaufen.

Zuletzt war das am 1. November 2000 gegen den damaligen Viertligisten 1. FC Magdeburg der Fall. Damals stand es nach Verlängerung 1:1, im Elfmeterschießen unterlagen die Bayern schließlich mit 2:4.

Erstmals seit exakt 23 Jahren ist der deutsche Rekordpokalsieger damit gegen ein Team, das in der 3. Liga oder einer tieferen Ebene antritt, ausgeschieden. Und das ausgerechnet vor dem anstehenden Bundesliga-Klassiker .

Zum dritten Mal in den letzten vier Jahren ist der FC Bayern im DFB-Pokal bereits in der 2. Runde aus dem Wettbewerb geflogen. Diesmal sogar gegen einen Drittligisten.

Eine Zählmarke, die an der Säbener Straße niemand gerne durchbrochen hat. Beim 1. FC Saarbrücken unterlag der FCB am Mittwoch mit 1:2. Einer der Verantwortlichen war komplett außer sich.

"Ich verstehe nicht, wie man so eine schlechte erste Halbzeit spielen kann", platzte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund der Kragen. "Ohne Mumm, ohne Tempo, ohne Aggressivität – so kannst du bei keinem Gegner antreten. Am Ende gewinnt Saarbrücken nicht unverdient. Die Enttäuschung ist riesengroß."