Poker um Xavi-Wunschspieler: Barça erhält eindeutige Ansage

Zubimendi stammt aus der eigenen Jugend der Basken. Im vergangenen Herbst verlängerte er seinen Vertrag vorzeitig bis 2027. Die in Spanien gesetzlich vorgeschriebene Ausstiegsklausel beläuft sich auf 60 Millionen Euro.

Wunschspieler von Trainer Xavi Hernandez soll allerdings Martin Zubimendi von Real Sociedad sein. Bisher haben die Blaugrana aber noch nicht mit den Basken über einen Transfer gesprochen. "Niemand hat mir gesagt, dass sie Zubimendi kaufen wollen", stellt Präsident Jokin Apperibay gegenüber Mundo Deportivo klar. "Ich glaube, dass Martin bleibt. Ich denke nicht, dass er gehen will."

Nach der Abschiedsankündigung von Sergio Busquets in der vergangenen Woche steht fest: Der FC Barcelona benötigt einen neuen Sechser. In der Gerüchteküche gehandelt werden seit Monaten unter anderem Ruben Neves von den Wolverhampton Wanderers, Guido Rodriguez (Betis Sevilla) oder Joshua Kimmich (Bayern München).

Sollte sich Barça-Präsident Joan Laporta melden, würde Apperibay das Gespräch nicht ablehnen. "Ich gehe auf jeden Fall ans Telefon. Joan ist ein toller Mensch, er kann mich anrufen, um uns zu gratulieren, denn ich bin sicher, er freut sich, dass La Real in der Champions League ist."

Ein Entgegenkommen von Real Sociedad in Sachen Ablösesumme braucht sich Barça aber nicht erhoffen. "Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, der nächstes Jahr mit uns in der Champions League spielen möchte. Wir haben nicht die Absicht, ihn an Barcelona oder einen anderen Klub abzugeben", stellt der La-Real-Boss klar.

Real Sociedad für Champions League qualifiziert

Real Sociedad hat einen Spieltag vor Saisonende der Primera Division das Ticket für die Königsklasse bereits sicher. Der Vorsprung des Tabellenvierten auf Verfolger Villarreal beträgt fünf Zähler.

