Präsident Hainer gibt Einblick in Winter-Transferpläne des FC Bayern

Legt der FC Bayern im Winter nochmal richtig auf dem Transfermarkt los? Berichten zufolge will man vor allem im Defensivbereich nachlegen. Allen voran die Position des defensiven Mittelfeldspielers sowie eines neuen Innenverteidigers stehen ganz oben auf der Liste. Nun hat sich Bayern-Präsident Herbert Hainer zu den Winterplänen geäußert.

FC Bayern "kann immer reagieren, wenn er reagieren will"

"Wir gucken immer, wie wir unseren Kader weiter verstärken könnten. Das haben wir in ausreichendem Maße auch in der Sommer-Transferperiode gemacht. Natürlich guckt unsere sportliche Leitung auch, ob es im Winter Sinn macht, noch jemanden zu holen", sagte Hainer bei Bild-TV und ergänzte: "Dass wir uns im defensiven Bereich umschauen, ist kein großes Rätsel."

Genug Geld sei laut Hainer jedenfalls vorhanden: "Der FC Bayern ist Gott sei Dank in der wirtschaftlichen Situation, dass er immer reagieren kann am Markt, wenn er reagieren will", sagte Hainer. "Aber es muss natürlich sinnvoll sein", ordnete er ein.

Ungefähr so sinnvoll wie beim Transfer von Harry Kane, für den man über 100 Millionen Euro hingelegt hatte. Beim Kapitän der englischen Nationalmannschaft sei dem Verein "ein sehr guter Coup" gelungen, freute sich der FCB-Boss. Worüber er sich nicht freute, war der gescheiterte Transfer von Joao Palhinha (28).

Was Präsident Hainer "bedauert" hat

"Das haben wir bedauert", so Hainer. Der Portugiese war am Deadline Day bereits in München und absolvierte den Medizincheck. Letztlich scheiterte ein Transfer allerdings auf den letzten Metern, da der FC Fulham auf die Schnelle keinen passendern Ersatz gefunden hatte. Dennoch sei Palhinha "weiter auf unserem Schirm", erklärte Sportdirektor Christoph Freund (46) kürzlich.

Verwendete Quellen

Bild.de