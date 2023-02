PSG gegen Bayern: Gift- statt Liebespfeile vor Duell am Valentinstag

Am 14. Februar kommt es in der Champions League zum Spitzenduell zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern. Obwohl das Achtelfinalhinspiel auf den Valentinstag fällt, ziehen es die Trainer vor, Gift- statt Liebespfeile abzufeuern.

PSG hatte zuletzt ein Fragezeichen hinter den Einsatz von Superstar Kylian Mbappe (23) beim Kracher gegen die Bayern gesetzt. Julian Nagelsmann (35) war diesem Statement mit großer Skepsis begegnet und witterte sogar eine Finte der Franzosen.

"Ich glaube nicht, dass er ausfällt. Ich weiß nicht, was er hat und deswegen gehe ich davon aus, dass er spielt", erklärte der Bayern-Coach auf eine Pressekonferenz am vergangenen Freitag in Bezug auf Mbappe. "Wenn es jetzt keine strukturelle Verletzung ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass er für das Spiel ausfällt."

PSG-Coach Galtier verurteilt Nagelsmann-Aussagen

Beim Champions-League-Gegner stoßen die Zweifel an der Aufrichtigkeit der PSG-Verantwortlichen auf Empörung. Vor dem Ligaspiel gegen den FC Toulouse (2:1) gab Trainer Christophe Galtier (56) ein eindeutiges Statement ab.