Neue Wechsel-Gerüchte: Holt sich Serge Gnabry Insiderinfos über Real Madrid ein?

Serge Gnabry (27) wurde in jüngerer Vergangenheit mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Der Star des FC Bayern lieferte diesen Spekulationen nun neues Futter, indem er ein Bild von David Alaba (30) auf Social Media hochlud.

Gnabry und Alaba verband schon in ihrer gemeinsamen Münchner Zeit eine enge Freundschaft. Bevor es Letztgenannten 2021 zu den Königlichen zog, feierte das Duo an der Isar drei Jahre lang etliche Erfolge, von denen der Gewinn der Champions League in der Saison 2019/20 unbestritten das Highlight darstellt.

Nach zwei Jahren Trennung will Gnabry scheinbar wieder an der Seite seines österreichischen Buddys auf Titeljagd gehen. Der Nationalspieler postete kürzlich ein Foto auf Instagram, das Alaba bei einem gemeinsamen Treffen mit Gnabry zeigt. Mögliches Gesprächsthema: Die Arbeitsbedingungen bei Real Madrid.

FC Bayern: Serge Gnabry und Leroy Sane auf der Kippe

In München wird es hingegen wohl ungemütlich für Serge Gnabry. Neben Leroy Sane (27) steht der Offensivspieler ganz oben auf der Liste möglicher Abgangskandidaten. Wie der US-Sender ESPN berichtet, müssen die Berater der beiden Angreifer demnächst beim FC Bayern antanzen, um über die Zukunft ihrer Klienten zu diskutieren.

Obwohl sowohl Gnabry als auch Sane beim deutschen Rekordmeister bleiben wollen, könnte zumindest einer der beiden DFB-Spieler den Verein im Sommer verlassen. Ein Verkauf würde schließlich das nötige Kleingeld für die Verpflichtung des händeringend gesuchten Mittelstürmers bereitstellen.