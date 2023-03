"Richtig guter Junge": FC Bayern lässt Leroy Sane nicht fallen

"Ich glaube an Leroy, er ist ein richtig guter Junge", stellt der Sportvorstand des FC Bayern im Gespräch mit dem Pay-TV Sender Sky klar und unterstreicht: "Wir wissen, was er für Qualitäten hat."

Leroy Sane machte zuletzt eine wochenlange Durststrecke durch. In elf Bundesliga-Spielen gelang ihm nur ein Treffer. Schlagzeilen machte der ehemalige Schalker stattdessen durch gleich mehrfaches Zuspätkommen.

Der deutsche Nationalspieler wurde in der Gerüchteküche als Verkaufskandidat gehandelt. Am vergangenen Wochenende durfte der gebürtige Essener seinen disziplinarischen Verfehlungen zum Trotz erstmals seit vier Spielen wieder von Beginn an ran.