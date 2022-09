FC Bayern Robbery ganz vorn: Rummenigge nennt die 4 einflussreichsten Bayern-Transfers

In diesem Sommer angelte sich der FC Bayern so manchen Big Fish. Wie gut die Neuzugänge um Sadio Mane (30) wirklich einschlagen, wird die Zeit zeigen. Karl-Heinz Rummenigge (66) warf noch einmal einen Blick zurück und sprach über die wichtigsten FCB-Transfers der jüngeren Vergangenheit.

Im Übrigen befindet sich der erst kürzlich zum FC Barcelona abgewanderte Robert Lewandowski (34) keineswegs aufgrund fehlender Sympathie so weit unten auf Rummenigges Liste. Der Fußballfunktionär zollte dem Polen im Interview großen Respekt für seine Leistungen im Bayern-Trikot.

"Ribery, Robben, Neuer, Lewandowski – in dieser Reihenfolge", zählte der langjährige Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters seine Favoriten im tz-Interview auf. Diese Spieler hätten den FC Bayern über die "letzten 15, 20 Jahre" am meisten geprägt.

Lewandowski "auf allen Ebenen einen Beitrag zum Wohle von Bayern geleistet"

"Er hat acht Jahre hier gespielt, alles gewonnen, was man gewinnen kann und jedes Jahr zwischen 35 und 50 Tore erzielt. Dazu ist er ablösefrei gekommen und jetzt für 45 Millionen Euro verkauft worden. Er hat also auf allen Ebenen einen Beitrag zum Wohle von Bayern München geleistet", rief Rummenigge einigen erbosten Fans in Erinnerung.