Robert Lewandowski: Barça seit Februar in Gesprächen mit Pini Zahavi

Barça hat in der Transferperiode in Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang und Adama Traore gleich drei neue Stürmer verpflichtet. Zur neuen Saison soll ein weiterer offensiver Hochkaräter kommen.

Verweigern die Bayern die Freigabe?

Ob Lewandowski die Freigabe für einen Wechsel ins Camp Nou erhalten würde, ist fraglich. Sportvorstand Hasan Salihamidzic stellte am Rande des Bundesliga-Spiels gegen Borussia Dortmund klar, dass er ausschließen könne, dass Lewy 2022 die Säbener Straße verlässt.

Nach Informationen des kicker ist Salihamidzics Ankündigung aber nicht in Stein gemeißelt. Dem Fachblatt zufolge seien die Bayern ab Geboten von 40 Millionen Euro "zumindest gesprächsbereit."

Lewandowski selbst hatte nach seiner achten Meisterschaft mit dem Rekordmeister ein Bekenntnis vermieden. "Es ist nicht so einfach für mich", so der Pole am Wochenende. "Bald passiert etwas". Was passieren wird, ließ der Ex-Dortmunder offen. Klar ist: Der FC Bayern würde den Bundesliga-Torschützenkönig gerne halten.