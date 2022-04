Robert Lewandowski â€“ ein Egoist? Didi Hamann redet sich in Rage

Robert Lewandowski – ein Egoist? Didi Hamann redet sich in Rage

Dafür hätte sich Lewandowski in Hamanns Augen auch einmal bedanken können. "Er hat nicht einmal in den letzten Jahren gesagt, wie glücklich er in München ist. Er hat hier alle Titel gewonnen", so der Ex-Profi von Liverpool, ManCity und dem FC Bayern.

Dass die Bayern ihrem Goalgetter nur einen Ein-Jahres-Vertrag anbieten, hält Didi Hamann indes für richtig. "Er ist keine 24 mehr, sondern wird bald 34 Jahre alt. Niemand weiß, ob er nächstes oder übernächstes Jahr noch seine Tore schießt."