FC Bayern : Robert Lewandowski erhält seine nächste Auszeichnung

Der FC Bayern München musste am Freitag seine zweite Saisonniederlage hinnehmen. Einen Tag später gab es für Robert Lewandowski mehr Grund zur Freude. Er erhielt eine weitere Auszeichnung.

Fußballer des Jahres in Deutschland, Europas Spieler des Jahres, FIFA-Weltfußballer 2020 – Robert Lewandowski hat in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche individuelle Ehrungen eingeheimst. Am Samstag folgte eine weitere.

Der polnische Nationalspieler wurde in seinem Heimatland vom Magazin Przegląd Sportowy zu Polens Sportlers 2020 gekürt. Lewy hatte durchaus starke Konkurrenten, er setzte sich gegen French-Open-Siegerin Iga Swiatek und Vierschanzentournee-Gewinner Kamil Stoch durch.

"Ich freue mich sehr über die Auszeichnung, die ich dank der Stimmen der polnischen Fans erhalten habe. Vielen Dank für die Unterstützung und das Vertrauen. Ich glaube, dass die nächsten großen Momente und Erfolge noch vor uns liegen", freute sich der Ex-Dortmunder, der die Wahl bereits vor fünf Jahren gewonnen hatte.