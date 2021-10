FC Bayern : Robert Lewandowski: FC Bayern reagiert nicht auf Verlängerungsgesuch – Wechsel im Sommer?

Nach dem Verständnis von Robert Lewandowski (33) liegen momentan einige Gründe vor, die beim Superstar des FC Bayern für schlechte Laune sorgen. Laut der Sport Bild ist er verärgert darüber, dass ihm in Fürth kein Tor gelungen war und ihm so Gerd Müllers nächster Rekord verwehrt wurde. Müller jubelte einst 16 Ligaspiele am Stück, Lewandowski bleibt nun zunächst bei 15.

Innerhalb des Teams soll sich der Topangreifer sogar über mangelnde Spieleinbindung sowie fehlende Zuspiele beschwert haben. Auch Hasan Salihamidzic trug jüngst zu Lewandowskis Stimmungstief bei, als er im Doppelpass bei Sport1 von Erling Haaland schwärmte, der als potenzieller Lewandowski-Erbe gehandelt wird. "60 Spiele, 60 Tore, da muss man hinschauen, sonst wären wir ja Vollamateure", erklärte Salihamidzic.