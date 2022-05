"Verdrehe ihm nicht den Kopf" Lewandowski-Zoff: Berater reagiert auf Attacke - Bayern um Deeskalation bemüht

"Robert ist ein erwachsener Mann"

Pini Zahavi (78) wehrt sich indes gegen Vorwürfe von Hasan Salihamidzic. Der Sportvorstand hatte bei Sport1 erklärt: "Er hat einen Berater, der ihm den Kopf verdreht hat. Das ist einfach nicht sauber."

Darauf erwidert der Spielervermittler nun - und erinnert in diesem Zusammenhang an den Vertragspoker mit Ex-Münchner David Alaba: "Genau wie David Alaba ist auch Robert ein erwachsener Mann, der genau weiß, was er will. Ich verdrehe ihm ganz sicher nicht den Kopf oder versuche ihn zu beeinflussen, das mache ich nie."