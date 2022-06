Sonderkündigungsrecht Robert Lewandowski: FIFA-Paragraf könnte Bayern-Abgang und Barça-Wechsel ermöglichen

Robert Lewandowski scheint sich mit jeder Faser seines Körpers gegen eine weitere Zusammenarbeit mit dem FC Bayern zu sträuben. Justitia könnte dem Polen dabei helfen, den deutschen Rekordmeister noch in diesem Sommer zu verlassen.

Bereits 2005 verankerte der Fußballweltverband FIFA-den Paragrafen 17 in seinen Statuten, der Spielern unter gewissen Bedingungen ein Sonderkündigungsrecht einräumt. So dürfen Fußballer ihre Verträge beispielsweise nach drei Jahren unilateral – also einseitig – kündigen, wenn sie das 28. Lebensjahr überschritten haben. Profis, die noch etwas älter sind, können ihr Arbeitsverhältnis sogar schon nach zwei Jahren beenden.

Der letzte Satz dürfte Robert Lewandowski erfreuen, da er mit seinen 33 Jahren die nötige Voraussetzung für eine einseitige Vertragskündigung erfüllt. Sollten die Bayern weiterhin auf die Einhaltung seines Kontrakts bis 2023 bestehen, könnten sich beide Parteien vor Gericht gegenüberstehen. Nicht die beste Grundlage für entspanntes und produktives Arbeitsverhältnis.

Die Münchener gingen zunächst davon aus, dass Lewandowski als der Vorzeigeprofi, der er unbestritten ist, die bittere Pille schlucken würde und bei einem Verbleib nach wie vor Topleistungen zeigt. Die Fronten verhärten sich aber von Tag zu Tag immer mehr, weshalb die Konsequenzen noch nicht absehbar sind.