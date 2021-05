FC Bayern : Falls Mbappe geht: Führt PSG Robert Lewandowski in Versuchung?

Robert Lewandowski befindet sich auf dem Zenit seiner Schaffenskraft: Im letzten Jahr gewann er mit den Bayern sechs Titel in einer Saison und wurde zum Weltfußballer gekürt. Am Samstag egalisierte er dann mit seinem 40. Saisontreffer auch noch den Uralt-Rekord von Gerd Müller. Nach den zahlreichen Bestmarken soll er nun eine neue Herausforderung suchen. Wird er demnächst in der Ligue 1 auflaufen?

Mit den Bayern hat Lewandowski in der Bundesliga alles erreicht. Er gewann siebenmal die deutsche Meisterschaft, stemmte dreimal den DFB-Pokal in die Luft und ist dazu noch viermaliger DFL-Supercup-Gewinner. Die höchste deutsche Spielklasse hält für den Polen also keine Überraschungen mehr bereit.

Die französische Tageszeitung L'Equipe berichtet nun von Lewandowskis Wechselgedanken. Der 32-Jährige soll sich im Herbst seiner Karriere noch einmal nach einem großen Abenteuer sehnen.

Bei Paris Saint-Germain hätte er gute Chance auf den französischen Meistertitel und bekäme die Möglichkeit, mit Superstar Neymar zusammenzuspielen. Sollte Kylian Mbappe (22) seinen 2022 auslaufenden Vertrag in Paris nicht verlängern, könnte PSG Lewandowski in Versuchung führen, so das Sportblatt.