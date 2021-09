FC Bayern : Robert Lewandowski ist die Nummer 3 auf der Liste von Real Madrid

Real Madrid will seine Offensivabteilung im Sommer 2022 mit einem Superstar verstärken. Einmal mehr als Kandidat gehandelt wird Robert Lewandowski. Der 33-Jährige ist jedoch nur Außenseiter.

Real Madrid will Kylian Mbappe und der Franzose will nach Madrid. Das ist kein Geheimnis. 200 Millionen Euro boten die Königlichen in der vergangenen Transferperiode, kassierten aber einen Korb von PSG.

Nun hofft Florentino Perez (74) darauf, dass sein Wunschspieler 2022 ablösefrei an die Concha Espina kommt. Allerdings versucht PSG mit aller Macht diesen Plan zu vereiteln. Der Scheich-Klub bietet Mbappe einen neuen Vertrag mit einem höheren Gehalt als Lionel Messi und Neymar. Und die Bosse sollen sogar um Hilfe von Emmanuel Macron gebeten haben. Frankreichs Präsident soll Mbappe überzeugen, weiterhin in der Ligue 1 zu spielen.