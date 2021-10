FC Bayern : Robert Lewandowski: Julian Nagelsmann fordert Ballon d'Or für Bayern-Superstar

Robert Lewandowski (33) gehört zu den 30 Kandidaten, die theoretisch Chancen auf den Gewinn des Ballon d'Or 2021 haben. Geht es nach Julian Nagelsmann (34), dann führt kein Weg an dem Top-Torjäger von Bayern München vorbei.

"Den Ballon d'Or hätte er verdient. Und in meinen Augen muss er die Auszeichnung auch gewinnen, da er in den letzten drei Jahren so unglaublich konstant wie im Grunde kein anderer gespielt hat", sagte der Chefcoach des Rekordmeisters im Interview mit der Abendzeitung.

Lewandowski gilt laut L'Equipe neben Lionel Messi (34, Paris Saint-Germain) und Karim Benzema (33, Real Madrid) zu den drei Favoriten auf die individuelle Auszeichnung. Der Preis wird am 29. November in Paris vergeben.