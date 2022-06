FC Bayern Robert Lewandowski: Manchester United in Lauerstellung



Sollte er in dieser Saison tatsächlich die Freigabe erhalten, will Robert Lewandowski unbedingt zum FC Barcelona wechseln. Die Parteien stehen bereits in Kontakt. Bei einem Scheitern der Verhandlungen klopft mit Manchester United aber schon das nächste Schwergewicht an die Tür des Polen. App laden

Foto: / Getty Images

Die Red Devils wollen ihre ohnehin schon üppig besetzte Offensive mit einem weiteren Hochkaräter verstärken. Nachdem sowohl Christopher Nkunku (Verbleib in Leipzig) als auch Benficas Darwin Nunez (Wechsel zum FC Liverpool) unerreichbar erscheinen, liegt der Fokus nun angeblich auf Robert Lewandowski, falls der Deal mit dem FC Barcelona platzt. Im Old Trafford soll nach durchwachsenen Jahren in Kürze wieder Erfolgsgeschichte geschrieben werden. Mit Erik ten Hag übernimmt ein Coach, der mit Ajax in den letzten Jahren national und international für Aufsehen sorgte. Uniteds Kader strotzt vor Qualität und wurde seinem Potenzial in der letzten Saison, als es nur zu Platz 6 in der Premier League reichte, wahrlich nicht gerecht. Die Aussicht auf ein Zusammenspiel mit Superstar Cristiano Ronaldo könnte Lewandowski womöglich reizen.